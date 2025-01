Formello, 7 mila tifosi caricano la Lazio in vista del derby

Un'accoglienza calorosa per la rifinitura pre-derby

I cancelli del Centro Sportivo di Formello si aprono nel primo pomeriggio, e il popolo biancoceleste risponde con entusiasmo. Già dalle 13.30 circa, i tifosi iniziano ad affollare gli spalti, con il numero che cresce rapidamente fino a raggiungere migliaia di presenti. Le tribune, incluse le recenti installazioni laterali, si riempiono in poco tempo, mentre le bandiere biancocelesti ondeggiano e i cori risuonano forti, alimentati dagli esponenti della Curva Nord della Lazio. Questi ultimi, oltre a esporre un significativo striscione con il messaggio:

Senza paura ragazzi, la Nord vi guarda le spalle

tengono un discorso per caricare l’atmosfera. Intanto, gli spalti traboccanti spingono molti tifosi a sistemarsi anche in altri angoli del campo.

L'energia dei tifosi e l'inizio dell'allenamento

Man mano che l'evento prende forma, l'energia si fa palpabile. Dopo l'arrivo del direttore sportivo Angelo Fabiani e l'apparizione delle due aquile simbolo, la squadra di Baroni entra finalmente in campo indossando la maglia con il motto "Maledetti Laziali". I giocatori vengono accolti da cori incessanti e fumogeni blu che tingono l'atmosfera. La squadra ringrazia i circa 7.000 tifosi presenti con un giro di campo, mentre i sostenitori celebrano anche l’allenatore Baroni. Nel frattempo, l’allenamento prende il via: in campo si notano Lazzari, Noslin e Castrovilli, mentre Patric e Vecino sono assenti. Presente Pedro ma solo per firmare gli autografi a bordo campo. Quest'ultimo, però, non manca di fermarsi a bordo campo per firmare autografi, regalando un ulteriore momento speciale ai presenti.