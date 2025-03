Tavares, il Portogallo lo convoca e lui risponde: la decisione

Preoccupazione per il forfait di Nuno Tavares

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Bologna e Lazio, l'assenza improvvisa di Nuno Tavares ha generato apprensione tra tifosi e staff. Dopo la partita, l'allenatore Marco Baroni ha chiarito la situazione, spiegando che il giocatore aveva già manifestato alcuni fastidi fisici. Nonostante le verifiche mediche e un tentativo di scendere in campo, il terzino ha dovuto fermarsi poiché avvertiva ancora segni di affaticamento.

Convocazione con la Nazionale nonostante l’infortunio

Nonostante il nuovo problema fisico, il laterale portoghese ha comunque risposto alla chiamata della sua Nazionale. La conferma è arrivata direttamente dai profili social della selezione, dove è stata condivisa una storia che mostra Tavares in viaggio per il Portogallo. Il giocatore, dunque, ha deciso di aggregarsi al gruppo in vista della doppia sfida contro la Danimarca in Nations League.

Di seguito la storia di Tavares: