Giuffredi: "Zaccagni? Ha scelto di essere Capitano della Lazio. Su Lotito.."

Mario Giuffredi alla Palermo Football Conference

Alla Palermo Football Conference erano presenti numerosi ospiti di rilievo, tra cui Mario Giuffredi. L’agente, che rappresenta diversi giocatori di Serie A, ha parlato anche di Mattia Zaccagni. A proposito del capitano della Lazio, ha confermato che diverse squadre avevano manifestato interesse per lui sia in estate che nel mercato di gennaio, ma il giocatore non ha mai avuto dubbi sulla sua scelta.

Aveva diverse squadre interessate in estate e pure ora a gennaio. Lui però ha fatto una scelta chiara e ben definita: diventare il capitano della Lazio,

ha dichiarato Giuffredi.

Il valore delle proprietà italiane nel calcio

Nel proseguire il suo intervento, l’agente ha affrontato il tema dei rapporti con i proprietari dei club, facendo riferimento anche al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Ha ribadito la sua preferenza per le proprietà italiane, sottolineando il loro valore nel trasmettere passione e stabilità alle squadre.