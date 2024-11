Manita biancoceleste al Sinigaglia: i festeggiamenti dei giocatori della Lazio sui social

La Lazio di Baroni stravince a Como e convince sempre di più. Nonostante il notevole scetticismo creatosi con l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina biancoceleste, i tifosi si stanno ricredendo sull’operato dell’ex tecnico del Verona. I risultati parlano chiaro: la Lazio è un gruppo coeso, in cui si pensa più al collettivo che alle individualità, Baroni sta dimostrando un grande comunicatore all’interno dello spogliatoio, in cui c’è armonia e ascolto. La mentalità di questa nuova Lazio è fondamentale in questo suo percorso di crescita e questo lo si deve al grande lavoro che sta realizzando il nuovo allenatore toscano. Il club capitolino si sta distinguendo per la compattezza del gruppo, in cui le ottime prestazioni sono il risultato di una squadra unita, serena, ma con la giusta motivazione per ambire ai primi posti in classifica: è attualmente la capolista nella coppa europea e al terzo posto in classifica in Serie A, a quota 19 punti, pari a Atalanta e Fiorentina. Nelle ultime tre partite, tra campionato e Europa League, la Lazio ha conquistato tre vittorie consecutive, successi pesanti a livello di punti in classifica, ma soprattutto a livello di spirito per la squadra e per i tifosi. Con il trionfo di stasera contro i lariani allo Stadio Giuseppe Sinigaglia a Como, terminato per 5-1, i giocatori della Lazio hanno festeggiato sui loro profili social, di seguito le reazioni dei biancocelesti.

