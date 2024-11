Como, Fabregas in conferenza: "Lazio tra le più forti"

Una pesante sconfitta quella incassata dal Como di Cesc Fabregas contro la Lazio di Baroni. Un risultato di 5-1 che l'allenatore spagnolo analizza sia dal suo lato, parlando dei suoi giocatori sia dedicando una opinione sulla squadra capitolina. Nella conferenza del mister del Como è trapelata tanta insoddisfazione sopratutto per quello che è stato l'atteggiamento dei suoi uomini in campo, criticati da Fabregas per non aver avuto la fame giusta e la cattiveria agonistica che in questi casi è necessaria portare dentro quando si incontrano squadre di questa grande qualità.

Le parole di Fabregas in conferenza

Loro sono una grande squadra, complimenti alla Lazio. Non era una partita da 5-1, ma loro sono più forti di noi senza dubbio. Vado a casa deluso per la mancanza di aggressività dei miei ragazzi. Per vincere dobbiamo fare di più, specialmente in casa. Ci vuole più attenzione ed alzare il livello: dobbiamo essere umili e lavorare di più. Io voglio perdere, ma con aggressività, grinta e cuore. Dobbiamo alzare il livello.

L'elogio particolare ai biancocelesti