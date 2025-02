Castellanos: "Obbiettivo di quest'anno? Vincere un trofeo. Sul derby..."

Vigilia di Lazio-Napoli, i biancocelesti dovranno fare attenzione nonostante le assenze che ha Antonio Conte; Baroni invece ha recuperato Dia che sarà sicuramente a disposizione. Sarà un turno importante in ottica Champions: oltre alla sfida di domani, in programma alle 18:00, domenica ci sarà il derby d'Italia che vede coinvolte Juventus e Inter. Ai microfoni di Dazn, Taty Castellanos ha parlato della stagione e si è espresso sugli obbiettivi. Queste le sue dichiarazioni

Sappiamo che è una squadra forte in Italia e in Europa, ma noi dobbiamo fare la nostra partita. È importante vincere per i nostri tifosi, dobbiamo fare una partita intelligente.