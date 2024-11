Milan-Juventus 0-0: pareggio a reti inviolate e tanta noia

Una partita considerata senza dubbio di cartello quella tra Milan e Juventus, un big match che ha attirato curiosità ed attenzione di tanti tifosi di calcio. Le aspettative sono alte ma la risposte che arriva dal campo tra bianconeri e rossoneri è tutt'altro che spettacolare. Pareggio a reti bianchi tra le due squadre, poche emozioni e troppa noia ad essere protagonista dei 90 minuti di gioco. La Juventus scende in campo con una squadra decimata, tantissime le assenze, specialmente nel reparto offensivo dove l'unica punta schierata da Thiago Motta è Mc Kennie, probabilmente al debutto da attaccante. Il Milan perde un'occasione importante, affrontare una big in queste condizioni è una cosa rara. I rossoneri riescono a conquistare però solo un punto.

Il match i primi 45 minuti

Partita particolarmente equilibrata, sicuramente la Juventus parte come sfavorita viste le tante assenze ma questo dettaglio non si riscontra sul terreno verde. Poche emozioni nei primi 45 minuti ma i modesti acuti offensivi arrivano dai bianconeri. Prima arriva un tiro pericoloso di Koopmeiners al minuto 10, conclusione di un soffio fuori. Replay al minuto 23, stavolta a Yildiz ha sferrare un tiro secco e preciso, ancora palla che sfiora il palo. Il primo tempo scivola via tra giropalla e tatticismo allo stato puro.

Il secondo tempo

Il secondo tempo riprende a ritmi blandi, squadre che visibilmente non vogliono rischiare nulla e si coprono per non subire gol. Il Milan prova a sviluppare il suo gioco sulle fasce ma senza mai creare veri problemi agli avversari. La Juventus punta al contropiede, massima copertura per poi innescare i suoi uomini veloci, Yildiz su tutti, per creare minacce ai rossoneri. La partita scivola via, minuti che passano e squadre che sembrano accontentarsi del pareggio.