Inzaghi con la Lazio nella testa e nel cuore: il ricordo

Oggi ogni tifoso di calcio ha assistito ad una prova di forza e qualità da parte dell'Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha giocato una delle migliori partite, se non la migliore, di quest'anno. Appena 45 minuti di gioco per chiudere ampiamente la sfida con l'Hellas Verona, il club di casa subisce 5 gol da un Inter perfetta in fase difensiva ma sopratutto offensiva. A parte quello che è accaduto sul campo c'è una cosa che ha creato un pò di stupore. Le dichiarazioni post partita dell'allenatore Inzaghi che corre indietro, di molto, nel tempo ricordando un episodio ai tempi della Lazio.

Il curioso episodio riguardante il quinto gol dell'Inter

Il fatto in questione riguarda uno dei gol realizzati quest'oggi dall squadra nerazzurra, in particolare parliamo del quinto gol, in chiusura di primo tempo. La dinamica ricorda un gol per tutti i tifosi biancocelesti e tra questi a quanto pare c'è anche Simone Inzaghi. La rete arriva con un colpo da terra di Bisseck che si avvicina fortemente alla rete di Salas segnata in Lazio - Torino 3-0 del 19 settembre 1999.

Le parole di Inzaghi

L'allenatore nerazzurro, come accade sempre, si presenta ai microfoni nel post partita per analizzare partita ed episodi. Alla domanda posta dagli addetti ai lavori di Dazn, che appunto hanno sottolineato la somiglianza dei due gol citati, Inzaghi ha risposto così: