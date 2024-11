CdS | La Lazio vola in classifica e in campo: i biancocelesti tra i più veloci della Serie A

La Lazio quest’anno va forte: 4 vittorie su 4 in Europa League, 12 su 16 in Serie A, un gioco brillante è in grado di valorizzare un organico intero, dai più giovani, ai più esperti. La Lazio sembra assolutamente in forma, anche se viene nascosto l’obiettivo finale da mister e calciatori, la tifoseria inizia ad avere molte aspettative su una Lazio che sta dimostrando sempre più consapevolezza e forza e che, attualmente, si trova quasi in vetta alla classifica, ad un punto dal primo posto (detenuto, in solitaria, dal Napoli) con 25 punti. Uno dei punti di forza di quest’anno sono le accelerazioni non soltanto in classifica, ma anche sul campo.

La Lazio e la velocità

Quella di Baroni è una Lazio che va di corsa con gioco e andatura feroce. Come riporta Il Corriere dello sport, quest’anno sono esaltate le capacità da “sprinter” dei calciatori biancocelesti. E’ stato dimostrato a Monza dove il difensore Gila ha registrato una velocità da centrometrista, toccando i 35,73 km/h, secondo dato migliore dell’attuale serie A. Il record rimane quello di Dia nella trasferta di Torino del 29 settembre scorso, quando il senegalese ha toccato i 35,92 km/h. Soltanto Theo Hernández del Milan Tchatchoua (Verona) hanno chiuso lo scontro diretto contro la Lazio con un picco di velocità maggiore rispetto agli uomini di Baroni. Soltanto nelle gare contro Milan e Verona, quindi, qualche altri giocatori di Serie A hanno superato i biancocelesti in questa particolare graduatoria, simbolo dell’ottima condizione fisica, oltreché mentale, della Lazio di quest’anno.

Altri dati

Tanti giocatori possono vantare un‘accelerazione bruciante, sul podio c’è anche Tavares naturalmente, terzino portoghese arrivato quest’anno che ha collezionato 35,51 km/h contro la Juventus e 35,3 km/h contro il Milan. Presente anche Dele-Bashiru al suo esordio con il Venezia alla prima di campionato lo scorso 18 agosto quando, lanciato fin da subito tra i titolari, era riuscito a spingersi fino a 34,93 km/h. In nigeriano a collezionato 34,62 km/h contro l’Udinese, identica velocità di lazzari in campo contro l’Empoli. A completare il quadro, proprio Lazzari con 34,78 km/h contro il Torino.