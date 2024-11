Ai microfoni di SuperScommesse è intervenuto l’ex centrocampista della Lazio Gaby Mudingayi, in biancoceleste dal 2005 8008 con 69 presenze e un goal, esordisce con la Lazio nel giorno del suo 24º compleanno, subentrando a Firmani negli ultimi minuti della gara persa con l’Udinese. Durante l’esperienza a Roma ha avuto modo di debuttare nelle coppe europee, scendendo in campo contro la dinamo Bucarest nei preliminari della Champions League 2007-2008. Durante l’intervista l’ex calciatore ha parlato della serie A e di vari temi che riguardano il calcio italiano, come lo stato di forma di Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e anche Lazio.

Nella prossima pagina le dichiarazioni sulla Lazio