Atalanta, Gasperini: "Vogliamo proseguire il più possibile"

Gasperini e il primato dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, intervistato dai canali ufficiali della Serie A, ha parlato della sorprendente prima posizione in classifica dell'Atalanta, prossima avversaria della Lazio in campionato. Il tecnico ha riflettuto sul percorso della sua squadra e sull'anno che sta per concludersi:

Essere primi in classifica era difficile da immaginare, soprattutto considerando un agosto complicato, con alcune sconfitte. Non era prevedibile questa striscia di vittorie che ci ha portato in vetta. L'anno che si sta chiudendo è quello della vittoria dell'Europa League.

Su prossimi passi

Gasperini ha poi analizzato gli obiettivi futuri, sottolineando l'importanza di vivere il momento senza pianificazioni a lungo termine: