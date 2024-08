Sepe sui fischi a Dia: "Mi dispiace per lui. Gli ho detto che..."

Intervenuto al termine del match di Coppa Italia Salernitana-Spezia, il portiere Luigi Sepe, l'anno scorso in forza alla Lazio, ha parlato della situazione Dia, molto vicino ad approdare nel club biancoceleste. L'attaccante senegalese ha segnato una doppietta e ha contribuito al passaggio del turno dei campani, ma nonostante ciò è stato ricoperto di fischi dal pubblico dell'Arechi a causa del suo possibile passaggio alla Lazio (oggi l'incontro con gli agenti, forse quello decisivo) e a causa di alcuni attriti nati la scorsa stagione quando i granata sono retrocessi in Serie B. Queste le parole di Sepe:

Mi dispiace per lui, so che è un bravissimo ragazzo. Gli ho detto che anche a me è capitata la stessa cosa nell’ultima partita che ho fatto qui. La gente paga il biglietto, tocca a noi portarli dalla nostra parte. Momento complicato per tutti. La gente deve capire la situazione e starci vicino per andare avanti insieme, la squadra sta lottando e si sta allenando bene. Le difficoltà ci saranno, dovremo compattarci. Vincere aiuta a vincere, ora pensiamo al Cittadella. Con Nicola ero già il capitano dopo Fazio, scelto dalla squadra poi dopo è stato scelto di darla a Mazzocchi perché stava andando in nazionale ed eravamo contenti per lui