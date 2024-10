"Io penso che quaranta giorni sono stati fatti di me**a", il pensiero di Cassano sulla Roma

La Roma di Juric continua a trovarsi in una situazione critica, dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina. Il prossimo incontro contro il Torino potrebbe rivelarsi decisivo per il tecnico croato, che si trova a un passo dal rischio di esonero.

La situazione in casa Roma

Le tensioni non si limitano al campo: si parla infatti di un clima teso all’interno dello spogliatoio, con una presunta discussione accesa tra Juric e alcuni giocatori chiave della squadra.

Questo malcontento potrebbe influenzare negativamente le prestazioni del gruppo. Inoltre, le voci riguardo a De Rossi e Mancini come potenziali sostituti di Juric si intensificano, suggerendo che la dirigenza stia già valutando alternative per il futuro.

La partita contro il Torino non è solo una prova per l'allenatore croato, ma rappresenta un'opportunità cruciale per la Roma di rialzarsi in un momento difficile e ritrovare la propria identità.

