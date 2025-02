Auguri Camolese, ex centrocampista della Lazio del -9

Oggi festeggia 64 anni l'allenatore Giancarlo Camolese. Ex centrocampista che è rimasto nel cuore di tanti tifosi biancocelesti perchè uno degli eroi della famosa Lazio del -9. Ha vestito l'aquila sul petto per soli due anni, dal 1986 al 1988, ma lo ha fatto in quella particolare stagione tribolata in cui ogni giocatore che rimase in Serie B, con quella penalizzazione di 9 punti, fu un protagonista che vestì con il cuore la casacca della Lazio gettando fino all'ultima goccia di sudore.

L'esperienza con la Lazio

Giancarlo Camolese ha collezionato con la maglia della Lazio 44 presenze ( 46 considerando anche i due spareggi di campionato Serie B ) in 2 anni senza segnare nemmeno un gol. Era un centrocampista di grande grinta, sostanza e quantità. La corsa e il recupero palloni era il suo forte ma aveva anche una discreta tecnica palla al piede. Nei due anni di Lazio era un pilastro insostituibile del centrocampo. Nel 1988 lasciò la capitale per andare al Padova. Indossò anche altre maglie importanti come quelle del Torino e del Vicenza.

Carriera da allenatore

La sua carriere da allenatore è caratterizzata sopratutto dalla panchina del Torino. Tanti anni in granata ad allenare, ben 7. Poi le avventure a Livorno, a Reggio Calabria con la Reggina e a Vicenza. Negli ultimi anni ha partecipato anche come commentatore tv delle partite di calcio, anche per la Rai.