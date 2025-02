Stasera i quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Lazio: probabili formazioni

Questa sera la Lazio scenderà in campo allo stadio San Siro e sfiderà l’Inter dell’ex Simone Inzaghi in una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo gli ottavi superati battendo il Napoli con una grande prestazione all’Olimpico, gli uomini di Baroni si impegneranno in una nuova sfida e necessità la stessa determinazione per poter strappare il pass per la doppia semifinale. La Coppa Italia, quest’anno più che mai, rappresenta, per i biancocelesti ma non soltanto, l’occasione di portare a casa un trofeo e di regalare ai tifosi un momento di gioia, oltre che arricchire il palmares del club il cui ultimo trofeo risale nel 2019, proprio ai tempi del mister Inzaghi.

Inter-Lazio: probabili formazioni

La partita inizierà questa sera alle ore 21.00 a San Siro, ma intanto è possibile prevedere quali saranno le probabili formazioni scelte da Baroni e Inzaghi per i quarti di Coppa Italia.

Probabili formazioni Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.

Probabili formazioni Inter

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Pavard; Darmian, Frattesi, Asslani, Zielinsky, Dimarco; Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi.