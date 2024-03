Champions League, Lazio avanti ma i bookie dicono Bayern: per raggiungere i quarti serve l'impresa

Non c'è modo migliore di spegnere la rabbia post Milan di una qualificazione ai quarti di Champions League eliminando il Bayern Monaco. La Lazio proverà e completare l'impresa iniziata all'andata smentendo i bookie, che già la vedono spacciata: su 888sport e Betflag si gioca tra 1,27 e 1,28 il successo dei bavaresi, mentre il colpo biancoceleste viaggia tra 9,90 e 11. Il pareggio, con cui la Lazio sarebbe qualificata, è in lavagna a 5,90. Per quanto riguarda il passaggio turno, la quota dei capitolini vale oltre il triplo rispetto alla corazzata tedesca: 1,30 contro 3,15.

Le due squadre non stanno attraversando un buon periodo: la Lazio ha perso tre delle ultime quattro di Serie A, mentre Tuchel ha vinto solo contro il Lipsia nelle ultime tre di Bundesliga. Nelle ultime sei dei bavaresi, invece, si è verificato sempre l'Over, avanti a 1,55 rispetto all'Under, che paga 2,35. In pole tra i marcatori a 1,55 Harry Kane, che in carriera ha contribuito a 19 reti in 19 gare casalinghe in Champions League; si sale a 3,15 per Jamal Musiala, reduce da uno splendido gol a Friburgo. Tra gli ospiti, il bis di Ciro Immobile, match-winner della gara dell'Olimpico, vale 4,55, mentre la firma di Luis Alberto si gioca a 8,05.