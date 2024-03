Di Bello | Presente in Champions nonostante la sospensione in Serie A

L'annuncio delle designazioni arbitrali per gli ottavi di finale della Champions League ha sollevato interesse e dibattiti, soprattutto considerando il coinvolgimento di Marco Di Bello. Nonostante le critiche ricevute per la sua recente prestazione controversa in Serie A, che ha portato alla sua sospensione da parte dell'AIA, l'UEFA ha deciso di affidargli un ruolo come quarto uomo nella partita tra Real Madrid e Lipsia al Santiago Bernabeu di Madrid. Questa decisione potrebbe suscitare dibattiti sulla coerenza e sulle valutazioni delle prestazioni arbitrali a livello internazionale.