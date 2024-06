CdS | Domani la festa del Lazio Club Mentana, presenti due ospiti d'eccezione

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani si svolgerà un evento molto importante per tutti i tifosi laziali di Mentana e paesi adiacenti, infatti dopo pochi mesi dall'apertura del Lazio Club avverrà domani la festa del tesseramento presso il Birrificio Turbacci.

Ospiti d'onore della serata saranno il falconiere Juan Bernabè e l'aquila Olympia, mentre alle ore 16.00 ci sarà l'esposizione del "Museo Ufficiale S.S. Lazio". Alle 17.00 sarà presentato il libro “Lazio a matita” di Roberto De Sanctis con le illustrazione di Andrea Bellucci, a seguire la festa con l'aquila Olympia e Juan Bernabè.

Ai microfoni del Corriere dello Sport ha così spiegato il presidente del Lazio Club Mentana Daniele Sacripanti:

"E' un evento unico capace di unire storia e passione per il calcio in una serata speciale. Quello di sabato (domani, ndr) è il primo di una serie di eventi che in futuro spazieranno dallo sport al sociale. L'obiettivo è promuovere la solidarietà, utilizzando la leva della lazialità come esempio nella nostra comunità".