La rivoluzione della 'nuova' Lazio parte dal reparto offensivo

Sono pochi gli elementi ad avere mercato per fare plusvalenze e racimolare un tesoretto. Romagnoli è uno di questi, la Premier sta lo sta ancora monitorando, insieme a Provedel, da diverso tempo. Se il talento Mandas crescerà ancora (occhio a lavorare troppo sulla forza, facendogli perdere reattività), persino il 30enne Ivan potrebbe lasciare Formello di fronte a offerte da almeno 25 milioni di euro. Il portiere friulano oltretutto sta lottando con le complicazioni all'osso fuoriuscito, dopo l'infortunio rimediato alla caviglia nella caduta su Castellanos: serviranno almeno altri 20 giorni, se tutto andrà bene tornerà a maggio. Zaccagni invece vuole anticipare i tempi, ma serve cautela con la lesione del legamento peroneo.

Zaccagni e i tempi di recupero

Addirittura l'esterno vorrebbe tornare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma servirà un miracolo per il 23 aprile contro la Juventus. Guarda caso, la Vecchia signora lo ha messo nel mirino insieme a Felipe Anderson: «La società è sparita. Evidentemente il rinnovo di Mattia non è una priorità di Lotito tuona ancora l'agente Giuffredi e così in estate ci guarderemo intorno».

Scambio Simeone-Immobile: troppa differenza degli ingaggi

Suggestivo lo scambio Simeone-Immobile, ma improbabile per la differenza di stipendi (il capitano biancoceleste guadagna 4,5 milioni più altrettanti di bonus, che il Napoli dovrebbe accollarsi dalla Lazio). Il ds Fabiani vuole comunque far partire la rivoluzione dal reparto offensivo.



Il Messaggero A. Abbate