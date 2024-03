Tudor, oggi nuovo incontro con Lotito: "Manca un'intesa totale sullo staff"

Ieri sera è andato in scena l'incontro tra Tudor, il suo agente e la dirigenza biancoceleste per intavolare una trattativa che vede il croato il nuovo tecnico della Lazio dalla prossima settimana. Sembrava tutto fatto, ma ancora vanno limati alcuni importanti dettagli. Matteo Moretto su X spiega che oggi ci sarà un nuovo incontro tra il tecnico e Lotito per risolvere gli ultimi intoppi che vedono coinvolto lo staff di Tudor, con cui ancora non c'è un'intesa totale. L'obiettivo, comunque, è quello di consegnargli la guida tecnica della squadra già da lunedì. Nel frattempo, ieri Tudor ha visitato il centro sportivo di Formello.