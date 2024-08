Udinese-Lazio, Baroni nel post: “Abbiamo preso due brutti gol. Sull’episodio del primo…”

Al termine del match tra Udinese e Lazio, Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e a quelli di LSC per commentare la gara persa sul risultato di 2-1. Queste le sue parole

È chiaro che abbiamo preso due brutti gol, è successo all’inizio come con il Venezia e poi è chiaro che non è facile condurre questo tipo di partite. Loro sono molti fisici e poi non è facile, dobbiamo migliorare ad essere concreti nelle due fasi. Abbiamo fatto 48 ingressi in area, non è facile poi rimettere in piedi il risultato con una squadra così fisica e che lavorava bassa. Ci deve servire e dobbiamo migliorare in una maggiore velocità della palla. È inutile protestare perché non dovevamo fermarci , siamo posizionati si vede, come l’assistente alza, Romagnoli alza il braccio ma non si deve fare, si deve continuare l’azione, è una ingenuità che non si deve commettere. Queste sono partite contro squadre che hanno spazi stretti e dopo diventa difficile. Oggi abbiamo portato molto la palla esterna, dobbiamo migliorare sul cross, ne abbiamo fatti molti a destra, a sinistra avendo un giocatore a piede invertito facciamo fatica. Centralmente non è facile, dia ha piu capacita di muoversi tra le linee, Dele-Bashiru deve crescere, ma la squadra è conscia di questo, migliorare nella mobilità della palla. Questo aspetto è quella mobilità, oggi abbiamo avuto qualche difficoltà in quella situazione contro una squadra che ci allungava e calciava. Andavano molto sulla seconda palla, avevo preparato la partita in questo aspetto. Anche nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 volte la possibilità di cambiare lato.