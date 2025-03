Rovella, occhi della Premier sul regista: ma lui...

Una crescita che non passa inosservata

Nicolò Rovella sta vivendo una stagione in costante ascesa e il ct Spalletti ha deciso di premiarlo, prima chiamandolo in Nazionale e poi affidandogli una maglia da titolare. Le sue prestazioni stanno confermando le aspettative e dimostrano come il centrocampista abbia trovato nella Lazio l’ambiente ideale per esprimere al meglio le sue qualità.

Tra sogni biancocelesti e tentazioni inglesi

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Rovella è determinato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali della squadra, ma il suo futuro resta sotto osservazione. A gennaio alcune squadre di Premier League avevano già mostrato interesse, e in estate potrebbero tornare alla carica con offerte importanti. Per ora, la sua volontà sembra quella di restare a Roma, ma il fascino di club del calibro di Manchester City o Liverpool potrebbe rappresentare una tentazione difficile da ignorare.