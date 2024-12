CONFERENZA BARONI: "Teniamo alla competizione, vogliamo misurarci con questi avversari. E sugli infortunati..."

Vigilia di Coppa Italia per la Lazio che domani affronterà all'Olimpico il Napoli negli ottavi di finale (fischio d'inizio alle ore 21). Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha così presentato la sfida in conferenza stampa.

SULLA COPPA ITALIA

“E' una competizione a cui teniamo, vogliamo fare bene. La squadra ieri ha lavorato con attenzione e voglia. Abbiamo qualche piccola defezione e qualche calciatore che proviamo a recuperare anche oggi. Giochiamo contro la prima, che è in vetta meritatamente, ci teniamo a fare bene”.

GLI STOP CON LUDOGORETS E PARMA

“Della partita col Ludo abbiamo già detto molto, è stata una gara particolare in cui non abbiamo trovato il gol nonostante le occasioni create. Io guardo sempre ciò che si fa in campo, volevamo vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti, sia per l'avversario che per la poca determinazione sotto porta.

Col Parma l'episodio iniziale ci ha condizionato, la squadra è andata un po' via ma comunque creando. Abbiamo fatto degli errori, lo sappiamo, li analizziamo. Tutto questo fa parte del lavoro, sia individuale che collettivo. A me la squadra nel secondo tempo è piaciuta, anche dopo il secondo gol incassato; c'era voglia di rimettere in equilibrio la partita e questo è l'aspetto importante, anche se chiaramente non siamo contenti del risultato. La squadra se gioca così porterà a casa delle vittorie”.

ARBITRI

“Io credo che alla fine in un campionato tutto si equilibrerà. Sbagliamo tutti. Non posso portare la squadra su questo terreno, dobbiamo pensare al lavoro. Abbiamo massima fiducia in tutto e tutti, il lavoro ci darà maggiore forza anche sotto questo punto di vista. La squadra deve avere la forza per gestire bene queste situazione. Noi abbiamo analizzato gli errori fatti e questo è ciò possiamo controllare e migliorare”.

INFERMERIA

“Alcuni giocatori sono quasi pronti al rientro. Castrovilli ieri si è riallenato con la squadra, sta bene, potrà fare qualche minuto; ci ha dato la sua disponibilità, siamo contenti, conosciamo il suo percorso e vogliamo riportarlo dentro. Oggi vediamo se riusciamo a recuperare, anche con un minutaggio parziale, chi è uscito da Parma acciaccato. Tavares non ci sarà domani, ma non butto la spugna per la prossima”.

SUL NAPOLI

“A me non sorprende il lavoro di Conte, il Napoli è in vetta meritatamente. Conosco bene Conte, ci ho lavorato vicino, è un grande allenatore, sarà dura per tutti gli altri. Dietro alla loro classifica c'è tanto lavoro”.

SULLA GARA DI DOMANI

“Sarà una bella partita. Avremo un avversario di fronte di altissimo livello, una squadra solida anche con qualche eventuale cambio. Proprio per la grande difficoltà della partita sarà un test importante per noi che vogliamo misurarci con queste sfide. Sarà una gara accesa, che vogliamo portare dalla nostra parte”.

CENTROCAMPO

“Domani son tutti utilizzabili, anche Hysay, Akpa e Basic; sono ragazzi che lavorano con noi e ci danno una grossa mano. Io li tengo in considerazione per rispetto e per come lavorano. Per quanto riguarda gli altri, la seduta di oggi ci farà capire come gestirli. Questa squadra non ha seconde linee. Fino ad ora tutti hanno dato un grande contributo e me lo aspetto anche domani”.

DIA

“Domani non credo lo avremo ma anche per lui è possibile un recupero per domenica”.

DOPPIO CONFRONTO COL NAPOLI

“Sono due partite che hanno due nature diverse. A domenica ci penserò dopo. Ora vogliamo fare bene”.

ISAKSEN

"Per me anche a Parma ha fatto una buona partita. Questo ragazzo ha qualità. Sono convinto che, nonostante stia facendo bene, può fare ancora quello step per fare la differenza anche dal punto di vista realizzativo. Ci parliamo, lo sa anche lui. Il suo percorso lo considero più che positivo".

COME MANTENERE MENTALMENTE ATTIVA LA SQUADRA VISTI GLI IMPEGNI IMPORTANTI E RAVVICINATI

"Noi sappiamo che si passa anche da queste gare e da queste battute d'arresto. Quando a fine partita ho detto di essere orgoglioso è perché ha visto una squadra che ci ha creduto, che ha avuto ritmo e convinzione. E' un percorso il nostro. Il direttore ha detto che è un percorso di anni, io dico sempre che non abbiamo tempo. Io posso essere battuto sui numeri, perché abbiamo perso, ma non nella prestazione. E per me sia con il Ludo che con il Parma la squadra non è uscita sconfitta con la prestazione".

SUL POSSIBILE AUMENTO DEI CONFRONTI TRA TECNICI E ARBITRI

“I confronti ci sono, non pubblici ma ci sono. Tutto il sistema vuole andare verso la correzione di certe situazioni. Pensiamo che si può migliorare tutti. Il confronto c'è e lo facciamo”.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELLA SQUADRA

“Io so che la strada è lunghissima. Mi trovate così quando le cose vanno bene e mi troverete così anche quando servirà più equilibrio. Sono centrato con la squadra nel nostro percorso che deve passare dal gioco, perché la squadra può farlo. A me fa piacere questa partenza ma non abbiamo fatto niente. Ci sono tante gare da affrontare e ci saranno difficoltà da superare”.

ROVELLA

“Quando parlavo di episodi è chiaro che intendevo che lui è stato emotivamente più coinvolto a Parma. Sappiamo quanto ci tiene, lo ripete tutti i giorni. E' forte, il gol arriverà perché ha tutto per farlo. Quell'errore non è solo suo. Quell'azione si ripeterà”.

SULL'AVVIO DI STAGIONE

“Il fatto che arrivi un mese con queste gare significa che stiamo giocando qualcosa di importante. Noi sappiamo il nostro percorso e non vediamo l'ora di giocare queste sfide. Non deve esserci timore. Ci sarà da spendere tante energie ma siamo pronti, aspettiamo tutto questo”.

ROTAZIONI VISTE IL MOMENTO

“Lavoriamo sul campo e le partite sono per noi lavoro. Dobbiamo partire da questo. Le gare fanno parte della crescita, ecco perché dico che atteggiamento e prestazione non devono mai mancare, anche se non abbiamo la settimana tipo a disposizione per lavorare”.

Il MESSAGGIO A BOVE

“Ci tengo a mandare un saluto ed un abbraccio ad Edoardo Bove da parte di tutti noi. Gli siamo vicini. Forza”.