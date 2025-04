Ranieri sul derby: "Nessun calcolo e conosco i miei"

Nella capitale inizia a farsi sentire l'atmosfera derby. Mancano 9 giorni ma l'ambiente romano comincia a scaldarsi per l'arrivo della partita, da molti considerata, dell'anno. E' toccato anche all'allenatore della Roma Claudio Ranieri iniziare a toccare questo argomento. Oggi infatti il mister testaccino ha presentato in conferenza stampa la partita tra Roma e Juventus con i cronisti che gli hanno fatto qualche domanda riguardante il derby.

Le sue parole

Probabilmente il sapore del derby per ora è più nell'ambiente circostante agli allenatori che in loro stessi. Professionalmente in quel ruolo si ragiona passo dopo passo o meglio partita dopo partita, la risposta infatti di Ranieri è stata in questa direzione. La domanda è stata se stesse facendo calcoli in rosa in vista del derby Lazio-Roma:

Calcoli non ne abbiamo fatti neanche durante il Campionato. Ho sempre pensato di far giocare chi fosse più in forma, in un connubio tra mentalità e forma fisica. Conoscendoli so quando uno sta bene e può darmi il 100% e chi no.

Argomento diffidati dalle due parti

Un tema che preoccupa sempre allenatore e squadra è il pericolo cartellini e di conseguenza la lista diffidati che figura nelle rispettive squadre romane.

Partiamo dai biancocelesti, che saranno i padroni di casa nel prossimo derby del 13 aprile. Alla parola diffidati rispondono due nomi: Gustav Isaksen e Reda Belahyane. L'ala danese rappresenta un vero riferimento nella squadra di Baroni, sopratutto dopo la sua crescita avvenuta negli ultimi mesi. Il centrocampista neo acquisto invece rappresenta una pedina importante, visto anche l'investimento fatto, ma per il futuro. Infatti il giocatore marocchino quest'anno si è visto poco in campo nello scacchiere di Baroni.

Dall'altra i giallorossi hanno un solo giocatore diffidato: Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista quest'anno è partito spesso dalla panchina e nel derby di andata ha realizzato però un gol importante con un tiro a giro.

Insidia partite pre derby

Le due romane non dovranno pensare però che l'unico pericolo è rappresentato dai nomi dei diffidati. Sia Lazio che Roma infatti sono impegnate in due match contro delle big, il che mette in evidenza come saranno partite sicuramente combattive per entrambe che come accaduto in passato potrebbe anche causare espulsioni. Di conseguenza qualche nome a sorpresa che potrebbe saltare il sentitissimo derby della capitale.