Lazio-Bologna, Baroni: "Avversario difficile stasera. Bene Pellegrini. E su Italiano..."

A pochi minuti da Lazio-Bologna, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn.

Le parole dell'allenatore biancoceleste

“Pellegrini sta facendo benissimo, ha lavorato molto bene queste settimane. Ho piena fiducia in lui, è un giocatore forte, anche se ci dispiace ovviamente per l'infortunio di Nuno Tavares. Noi dobbiamo pensare a questa sera, la squadra lo sa. Affrontiamo un avversario difficile, sarà una partita complicata per noi e per loro. Ci scontreremo giocando. Io ai miei chiedo di buttarsi dentro con attenzione, determinazione e compattezza, contro il Bologna servirà questo”,.

Su Italiano

"È un top come uomo ed è stato un ottimo giocatore. Sono contento per lui, sta facendo un lavoro straordinario. Il suo percorso lo dimostra".