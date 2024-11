Cassano, parole pesanti su Hummels, Juric e la Roma

Antonio Cassano è di nuovo protagonista di affermazioni pesanti. Quest'ultimo non risparmia le critiche all'ambiente giallorosso e in particolare si sofferma su Ivan Juric per la gestione della Roma nelle ultime partite. Il pareggio contro l'Union SG in Europa League è stato l'ultimo risultato deludente per i tifosi che si aspettavano una vittoria contro un avversario modesto: il futuro dell'allenatore è in bilico e l'arrivo dei Friedkin nella capitale potrebbe cambiare immediatamente le carte in tavola, dato che tutti sono scontenti di ciò che accade in casa giallorossa. L'ex giocatore si sofferma su uno dei casi più clamorosi, quello che riguarda Mats Hummels. Addirittura in Europa Juric ha preferito adattare Cristante in difesa per lasciare il tedesco in panchina, una mossa che è stata criticata duramente da tutti. Anche Cassano si unisce al coro e prende le parti del difensore che fin qui non ha mai creato problemi nonostante le numerose esclusioni.

L'attacco di Cassano a Juric

Cosa vorrebbe dimostrare poi con Hummels? Che ha personalità? Ci deve essere rispetto per questo ragazzo che ha vinto tutto, che si allena, che non dice niente, che è un leader. Questo si è preso una bella gatta da pelare, è arrivato in una piazza calda, è un campione, Juric cosa vuole dimostrare? Perché tratta così un campione che lo scorso anno era nella top 11 della Champions?

Ancora Fantantonio sull'allenatore e la gestione del gruppo