CorSera | Tudor ci pensa: Taty trequartista con Immobile

Nelle 40 partite finora disputate, Immobile e Castellanos raramente hanno condiviso il campo. A Sarri non piaceva vederli insieme poiché rischiavano di pestarsi i piedi, dunque hanno giocato insieme solo contro il Genoa (seconda di campionato) e contro l'Inter a dicembre. Igor Tudor, che verrà presentato domani, sembra però avere idee diverse e li proverà insieme.

L'idea del tecnico è quella di far ricoprire all'argentino un ruolo di trequartista nel 3-4-2-1, così che possa muoversi dietro a Immobile aiutandolo ad avere più profondità. Per Tudor è importante che i giocatori impegnati sulla trequarti si diano da fare in fase di non possesso e vadano a marcare i playmaker avversari. Nei suoi primi giorni a Formello, Tudor ha sempre chiesto molta intensità e Taty per fisicità potrebbe attirare su di sé i difensori avversari, un po' come faceva Milinkovic quando veniva avanzato.

Sulla trequarti in realtà il tecnico ha molte alternative, ma molti di loro, specialmente Kamada e Luis Alberto, potrebbero giocare pure nel quattro di centrocampo per avere più giocatori che invadano l'area avversaria, proprio come vuole il nuovo allenatore. Non è escluso che Tudor decida di giocare con il 3-4-1-2 con le due punte che sarebbero Immobile e Castellanos.

Corriere della Sera