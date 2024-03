PAIDEIA | Lo staff di Tudor arriva in clinica per le visite mediche - VIDEO

Tudor e il suo staff sono a lavoro già da qualche giorno e negli allenamenti già si intravede qualcosa di diverso. Su tutti, il cambio modulo. Il tecnico croato e i suoi collaboratori stanno sfruttando la sosta per insegnare alla squadra un nuovo modo per stare in campo, passando dal 4-3-3 di Sarri al 3-4-2-1. Nell'attesa delle nuove sedute, lo staff di Tudor è arrivato questa mattina in clinica Paideia per le consuete visite di controllo. Nei prossimi giorni arriverà anche il tecnico.