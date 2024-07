ESCLUSIVA | Lacchè: "Il sindaco deve scusarsi con la Lazio; non ho sentito Lotito ma…"

Si dovrà probabilmente far passare l'estate per poter riprendere i discorsi del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore anche per il 2025 dopo i forti botta e risposta che si sono susseguiti in queste settimane tra l'amministrazione comunale e l'ente responsabile per la gestione del ritiro della Lazio, la Media Sport Event Group il cui presidente Gianni Lacchè è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per chiarire la vicenda.

laziopress

Intervista in esclusiva a Gianni Lacchè, Presidente della Media Sport Event Group

Le chiedo perché si è arrivati a questo strappo con il comune?

Sinceramente non lo so, sono 17 anni che ho portato la Lazio ad Auronzo di Cadore lavorando con molti sindaci e tutti i sindaci sono rimasti in ottimi rapporti con me. La gente di Auronzo mi sta inondando di messaggi, e-mail, richieste dunque presumo sia probabilmente un fatto personale può darsi che non sono simpatico all'attuale primo cittadino.

Una delle problematiche è rappresentata dall'Hotel in cui soggiorna la Lazio…

Io, Gianni Lacchè, sono riuscito a trovare questo nuovo gestore che fino ad ottobre sarà il gestore dell'Hotel Auronzo e con lui abbiamo fatto il ritiro dell'estate 2024. L'hotel è poi stato acquistato da una nuova proprietà che porterà avanti l'albergo, ma potrebbe anche essere che lo diano in gestione agli attuali gestori dell'Hotel Auronzo quindi non c'è nessuna problematica in merito.

Si può dire che la Lazio andrà in ritiro ad Auronzo nel 2025?

No, non posso dire questo perché nel mandato che mi è stato affidato la Lazio si è riservata di dare una risposta entro il 30 marzo del 2025, quindi adesso sono un poco confuso perché dopo quello che è successo servirà a settembre ricominciare a tirare le fila e verificare se ci sono le condizioni e se la Lazio vuole tornare ad Auronzo.

Quali sono dunque le condizioni perché la Lazio possa continuare ad andare in ritiro ad Auronzo?

Sicuramente un passo indietro da parte dell'attuale sindaco, io non voglio scuse verso di me ma verso la Lazio assolutamente si perché la Lazio è una grandissima squadra una delle più importanti d'Italia e d'Europa e che ha portato in questi 17 anni di collaborazione con la città di Auronzo tanti tifosi che hanno speso molti soldi, anche se non è mai bello parlare di soldi; abbiamo ricevuto qualcosa in cambio ma abbiamo dato anche qualcosa in cambio.

Ha avuto modo di sentire la posizione della società biancoceleste dopo tutto quello che è successo?

In questi giorni non ho sentito il Presidente, ma non credo possa far piacere alla società frasi del tipo: “caccio la Lazio” e cose di questo tipo.

Ci sono già sul tavolo eventuali alternative ad Auronzo di Cadore qualora la collaborazione diventi non proseguibile?