La prima di Baroni da allenatore in Serie A: debuttò nel 2009 contro… la Lazio

Il campionato di Serie A è alle porte: sabato 17 agosto inizia ufficialmente la Serie A con i campioni in carica dell'Inter che andranno a far visita al Genoa di Alberto Gilardino. Nel corso di questi mesi di calciomercato sono state tante le squadre che hanno cambiato allenatore ed una delle scelte più discusse è proprio quella di Marco Baroni sulla panchina della Lazio, anche se i tifosi biancocelesti hanno più volte dimostrato anche in ritiro supporto e affetto al nuovo mister, ma ve lo ricordate l'esordio di Baroni in Serie A da allenatore? Eppure lo fece proprio contro i biancocelesti nel lontano 2009 alla guida del Siena.

Siena-Lazio 1 novembre 2009

Era il primo novembre 2009, 11° giornata di Serie A, il Siena aveva appena esonerato Marco Giampaolo visti gli scarsi risultati ottenuti e decise allora di affidare la squadra all'allenatore della Primavera: Marco Baroni. In casa contro la Lazio di Davide Ballardini, che sarebbe stato esonerato nel corso della stagione con i biancocelesti in zona retrocessione, il nuovo allenatore bianconero riuscì a strappare il pari con Maccarone che rispose al gol di Stefano Mauri. Tuttavia l'esperienza di Baroni sulla panchina della Prima Squadra del Siena durò solamente per tre giornate con la società che affidò la panchina poi a Malesani che non riuscì tuttavia a salvare la squadra dalla retrocessione.

Le formazioni di quel match

Siena (3-5-2): Curci; Terzi, Ficagna, Brandao; Reginaldo (dal 73' Jarolim), Ekdal (dal 80' Calaiò), Codrea (dal 90+2' Larrondo), Jajalo, Del Grosso; Ghezzal, Maccarone

Allenatore: Marco Baroni

Lazio (4-3-1-2): Muslera; Lichtsteiner, Siviglia, Radu, Kolarov; Mauri, Baronio, Brocchi; Foggia; Zarate, Cruz

Allenatore: Davide Ballardini