I tifosi seguono la rifinitura di Bodo-Lazio: il dato è impressionante

C’è tanto entusiasmo nell’ambiente biancoceleste per la doppia sfida europea con il Bodo/Glimt: la Lazio ha la possibilità di tornare a giocare una semifinale europea dopo tantissimi anni.

Lazio - IPA





La rifinitura pre Bodo-Lazio

Questo pomeriggio, direttamente dallo stadio del Bodo/Glimt si è tenuta la rifinitura della Lazio: Marco Baroni e i suoi ragazzi hanno potuto testare il sintetico e il clima freddo. Si avvicina sempre di più il calcio d’inizio in programma domani alle ore 18:45.

Il dato sui tifosi che hanno seguito in streaming la rifinitura della Lazio

Nonostante la trasferta vietata non manca il calore dei tifosi della Lazio. Come riportato da Adnkronos, sono stati ben 30mila i sostenitori che hanno seguito in streaming la rifinitura dei biancocelesti.