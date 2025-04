FORMELLO | Bodo Glimt-Lazio: dubbio in porta e in attacco per Baroni

Vigilia gelata per la Lazio che domani sera affronterà il Bodo Glimt. Temperature sotto lo zero e neve che cade copiosa durante la rifinitura svolta all'Aspmyra Stadion. Pochi dubbi per Marco Baroni che scioglierà solamente a poche ore dal fischio di inizio, la riflessione è fra i pali e al centro dell'attacco. Mandas ha convinto tutti a Bergamo contro l'Atalanta ma la gerarchia non è cambiata in porta, Provedel è considerato dal tecnico il numero uno e riprenderà possesso della maglia da titolare domani sera. Davanti invece il favorito è Castellanos su Dia e Noslin ma nulla è ancora escluso. L'argentino ha recuperato perfettamente dalla lesione al polpaccio, si allena regolarmente da giorni e vuole tornare a guidare l'offensiva biancoceleste. L'allenatore però vuole rifletterci ancora tenendo conto che fra una settimana ci sarà la gara di ritorno con un derby di mezzo. Il resto della squadra non dovrebbe riservare sorprese. In difesa torna Romagnoli dall'influenza e guiderà il pacchetto arretrato insieme a Mario Gila, sulle corsie laterali spazio a Hysaj a destra e Marusic a sinistra. In mediana mancherà lo squalificato Rovella, al suo posto ci sarà Vecino al fianco di Guendouzi. Sulla trequarti è difficile rinunciare all'esperienza di Pedro mentre sulle fasce toccherà a Isaksen e Zaccagni. Non sono partiti per la Norvegia i fuori lista Uefa Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic, Pellegrini e Basic oltre allo squalificato Rovella e agli infortunati Patric e Nuno Tavares.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO 4-2-3-1: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin.

Arbitro

Michael Oliver