COPPA ITALIA| Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: la scelta su Guendouzi

Semifinale di ritorno

Quest'oggi alle ore 21 scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Lazio e Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il 2-0 dell'andata a favore dei ragazzi di Allegri, i biancocelesti si trovano in una condizione in cui dovranno fare del loro meglio per recuperare il doppio svantaggio.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Patric, Vecino, Pellegrini, Pedro, Rovella, Immobile, Gonzalez. All.: Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Djaló, Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Milik, Iling Jr. All.: Allegri.