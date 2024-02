Cds | Pronto un premio per il 200 gol di Ciro Immobile

Un tributo a Ciro. Celebrato per lo straordinario traguardo delle 200 reti in Serie A, venerato dalla storia del calcio. La cerimonia di premiazione avverrà prima del match contro il Bologna, si tratta di una targa personalizzata, e l’apporto che ha dato con il Bayern, segnando il rigore decisivo ai fini del risultato, rende l'evento ancora più memorabile.

Ciro Immobile guida la squadra per lo scontro diretto con i rossoblù: la sua forma fisica incide e decide l'esito del gioco. Mister Sarri sta valutando attentamente come impiegarlo, soprattutto considerando le tre partite cruciali all'orizzonte: Torino, Fiorentina e Milan i prossimi impegni in campionato, senza dimenticare la trasferta di Monaco sullo sfondo. Sfruttare al meglio le capacità del bomber con la 17 sulle spalle è fondamentale, anche se bisogna fare attenzione a non forzare la mano rischiando ulteriori infortuni.

La scelta tra Immobile e Castellanos dal primo minuto è in fase di elaborazione; si prevede una staffetta tra i due, gestendo saggiamente entusiasmo e condizioni fisiche. È inevitabile che prima o poi il capitano avrà bisogno di riposo, ma attualmente è difficile farlo sedere in panchina visto il rendimento ritrovato nell’ultimo mese. Il Taty in ogni caso scalpita, è pronto a dimostrare di essere all’altezza di questa rosa: si è detto tanto su di lui, è bravo a far giocare la squadra ma poco freddo sotto porta. Ora è pronto a far zittire ogni voce. All'Olimpico, verrà anche omaggiato Patric per le sue 200 presenze in maglia biancoceleste. Sono circa 10mila i biglietti che sono stati venduti, ma sommati agli abbonamenti sono previsti circa 40mila spettatori.

Infine, la Lazio risponde all'appello di Avis Roma: i tifosi sono invitati a donare il sangue presso il punto di raccolta in Piazza Lauro De Bosis (dalle 7.30 alle 12 oggi, e dalle 8 alle 12.30 domani e martedì). I donatori avranno l'opportunità di ricevere un biglietto omaggio per la partita contro l'Udinese. Una bellissima iniziativa.

Il Corriere dello sport