La notte prima del derby: emozioni e passione biancoceleste

Sulla pagina ufficiale Instagram della Lazio è stato pubblicato un video carico di emozione e significato, che ripercorre i momenti più intensi dei derby del passato, omaggiando anche i grandi protagonisti che hanno indossato la maglia biancoceleste. A fare da colonna sonora a queste immagini è “Il mio canto libero” di Lucio Battisti, un brano che riecheggia spesso tra le voci della Curva Nord.

La notte prima del Derby Capitolino

Questa non è una notte qualunque. È la notte prima del derby, la partita più sentita e attesa dell’anno. Una sfida che va oltre il campo, che infiamma la città e i cuori dei tifosi. Laziali e romanisti vivono queste ore con un misto di tensione, speranza e orgoglio. La Curva Nord, come sempre, è pronta a farsi sentire. A riempire l’Olimpico con il suo canto, con la sua fede, con la sua voce che rimbomba e si fa anima del popolo laziale. Perché il derby non è solo una partita: è appartenenza, è storia, è passione.

