Esclusiva, César: "L'equilibrio sarà fondamentale. C'è un giocatore della Lazio che…"

Il derby della Capitale non sarà mai una partita come le altre, viene cerchiata in rosso appena escono i calendari in estate, è la gara che paralizza un'intera città. Baroni, al suo secondo derby, sfida l'esperienza di Ranieri, alla sua ultima stracittadina da allenatore; le due squadre arrivano alla gara di stasera reduce da due momenti di forma opposti: la Roma può vantare un'importante striscia di risultati utili consecutivi, mentre la Lazio dovrà far fronte alle conseguenze mentali e fisiche della trasferta negativa di Bodø. Come ha detto, però, ieri Baroni in conferenza il derby “si può giocare subito dopo un'altra partita perché è straordinario” e questa sera servirà il miglior abito dei biancocelesti per regalare una gioia ai suoi tifosi.

A proposito di gioie regalate ai tifosi abbiamo intervistato in esclusiva a LazioPress.it un calciatore che di gioie al derby se ne intende: César Aparecido Rodrigues.

Conterà più l'aspetto mentale o tecnico-tattico?

Mentale perché di conseguenza ci sono tutte le altre componenti. La mentalità, l'approccio, l'equilibrio di non dare troppo e poi commettere qualche errore che può condizionare la partita come un cartellino o un possesso sbagliato. Serve mentalità nell'entrare nel clima con l'approccio giusto, di conseguenza la sicurezza mentale poi avviene tutto. L'errore ci può stare ma la mentalità, l'approccio, la concentrazione non possono mancare. Serve concentrarsi all'approccio alla partita così tu trovi subito un equilibrio che è fondamentale.

Al di là dell'ambiente esterno, per la squadra in sé quanto pesa un derby?

Pesa perché questo clima, questa partita, la stampa, i media, le condizioni fisiche sono tutte pressioni che devi saper usare a favore tuo perciò la mentalità è fondamentale. Sai l'importanza di un derby e quando sai l'importanza di un obiettivo tu devi fare il massimo su ogni aspetto ed è fondamentale. Pesa, sicuramente, perdere un derby pesa, ma penso che se riesci a capire questa cosa può succedere di tutto ma qualunque cosa accada esci consapevole che hai dato il massimo. È fondamentale la concentrazione e la mentalità per vincere il derby, la pressione c'è e serve la massima concentrazione per vincere e se non fai così è difficile da conquistare. Hai davanti un sogno, un desiderio, una voglia di dare il massimo, ma sempre con il giusto equilibrio.

