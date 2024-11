Lazio, la marcia di Baroni: un inizio di stagione da incorniciare

Marco Baroni, allenatore della Lazio, sta regalando emozioni e soddisfazioni ai tifosi biancocelesti con un avvio di stagione che ha superato ogni aspettativa. Dopo dodici giornate di campionato, la sua squadra ha conquistato ben otto vittorie, tre sconfitte e un pareggio, un bilancio che la colloca nelle zone alte della classifica e che conferma il valore del lavoro svolto finora dal tecnico.

Un gioco concreto e incisivo

A differenza delle passate stagioni, in cui la Lazio era spesso percepita come una squadra imprevedibile, ora sotto la guida di Baroni la squadra ha mostrato una nuova identità. Il tecnico, noto per la sua solidità tattica, ha dato equilibrio tra difesa e attacco, privilegiando un gioco concreto ma incisivo. La squadra è più compatta, meno vulnerabile alle ripartenze degli avversari e, soprattutto, più determinata nel chiudere le partite quando il risultato è ancora in bilico. Le sue scelte tattiche hanno portato ad un rinnovato spirito di squadra. L’approccio difensivo rigoroso, abbinato ad una certa capacità di sfruttare le ripartenze, ha reso la Lazio una formazione temibile contro ogni avversario.

L’evoluzione della squadra sotto Baroni

I numeri parlano chiaro: l’allenatore ha saputo motivare al meglio i suoi giocatori, tra cui alcuni volti nuovi che stanno dando il loro contributo in modo decisivo. I giocatori chiave, come Taty, stanno ritrovando il giusto ritmo e, supportati da un reparto difensivo più solido, riescono a mantenere alta la pressione sull’avversario. Anche il gioco sulle fasce, uno dei punti di forza tradizionali della Lazio, è stato migliorato, con i terzini che spingono costantemente e creano superiorità numerica. Il risultato di questa trasformazione è un gioco più fluido, che unisce velocità e precisione.