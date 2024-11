Cerimonia Hall Of Fame: riconoscimento alla memoria di Vincenzo D’Amico

L'A.S.D. Scopigno Cup Rieti, comunica che presso l'Auditorium del Centro Tecnico Federale della FIGC, in Diretta RAI, si è svolta la 12a edizione dei Premi Hall Of Fame del Calcio Italano assegnati da una giuria di giornalisti presieduta dal Presidente Matteo Marani Presidente del Museo del Calcio.

La Hall of Fame del Calcio Italiano è stata istituita dalla Fondazione del Museo del Calcio e FIGC per valorizzare il patrimonio , la Storia , la cultura ed i valori del Calcio Italiano, tra i premiati su proposta della ASD Scopigno Cup, anche il nostro MANLIO SCOPIGNO, che cosi è entrato ufficialmente nella Storia del Calcio Italiano.

A ritirare l'ambito riconoscimento il Presidente dell' ASD Scopigno Cup FABRIZIO FORMICHETTI e SOUHAILA MIA Madrina della Scopigno Cup e dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, oltre a Matteo Scopigno e Tommaso Scopigno nipoti di Manlio.

Vincenzo_D'Amico - WEB

Un riconoscimento meritatissimo

Ci ha fatto molto piacere questo ambito riconoscimento al Reatino MANLIO SCOPIGNO, ringraziamo sentitamente il Presidente della Fondazione Museo del Calcio Italiano Matteo Marani e tutta la giuria formata da illustri Giornalisti e personaggi del Mondo del Calcio nonchè un ringraziamento al Presidente Figc Dott. Gravina.

Un Premio meritatissimo che onora la Carriera dell'allenatore Filosofo, vincitore nella Stagione agonistica 1969/1970 con il Cagliari Calcio dello Scudetto, che poi gli valse anche il Seminatore d'Oro; un innovatore che grazie alle sue brillanti intuizioni tecnico - tattiche, tra le quali l'invenzione del terzino fluitificante con Savoini al Vicenza , nonche l'inserimento per la prima volta dello Psicologo e del Preparatore Atletico nel Calcio, è riuscendo cosi a innovare e rivoluzionare il Calcio Italiano negli anni 60/70.

Da ricordare che il Cagliari di Scopigno detiene ancora oggi il record Europeo insieme al Barcelona di Xavi e Italiano di squadra che ha subito meno reti in un Campionato ( solo 11 goal subiti ).

E' stato molto bello partecipare - afferma l'attrice e modella Souhaila Mia - come Madrina della Scopigno Cup e dei Premi Scopigno e Pulici a questa cerimonia che ha visto la partecipazione di illustri personaggi del Mondo del Calcio nel ricordo dell' Allenatore Manlio Scopigno,il tecnico che viene ogni anno ogni anno dall' Asd Scopigno Cup grazie ai suoi prestigiosi eventi.

Questi i PREMIATI :

HALL OF FAME, XII EDIZIONE: I PREMIATI

Premi alla Memoria: Manlio Scopigno, Agostino Di Bartolomei, Vincenzo D'Amico.

Veterano: Roberto Boninsegna

Calciatore italiano: Daniele De Rossi

Allenatore: Luciano Spalletti

Calciatore straniero: Andriy Shevchenko

Dirigente: Ariedo Braida.

Calciatrice: Valentina Giacinti

