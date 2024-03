Rodia sull'infortunio di Provedel: "Le sensazioni non sono positive"

Nei minuti finali di Lazio-Udinese una beffa che sa di pioggia sul bagnato. Provedel, salito in area avversaria, è caduto a terra uscendo dal campo per un infortunio alla caviglia. In merito si è espresso anche il medico della Lazio Fabio Rodia.

Qui di seguito le sue parole:

Le sensazioni sono che lui ha subìto un trauma distorsivo importante alla caviglia. Dobbiamo fare degli accertamenti. I tempi di recupero si hanno dopo una diagnosi. Le sensazioni non sono positive, ma dobbiamo fare dei controlli.

La speranza è che l'infortunio non tenga fuori dal campo il portiere titolare per troppo tempo: dal campo le sensazioni non sono sembrate effettivamente positive. Vederlo salire in area aveva riaperto dolci ricordi: ma quando non va, non va. Ecco che Provedel cade per terra dolorante.