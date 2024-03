L'Udinese fa il colpaccio all'Olimpico e batte 2-1 la Lazio. In conferenza stampa, il tecnico dei friulani Gabriele Cioffi ha così commentato il successo: “Siamo felici di aver regalato una gioia ai tifosi presenti, è ciò che vorremmo fare sempre. Le pressioni in casa sono troppe, ma questa vittoria sono convinta che sia importante ed apra un ciclo che proseguirà anche in casa”.