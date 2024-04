Serie A, come cambia la classifica dopo la 30° giornata | Tutti i Gol

Si è chiusa ieri sera la 30° giornata di Serie A, con il posticipo Inter-Empoli che è finita 2 a 0 per i padroni di casa. Strada spianata per Inzaghi per raggiungere ormai la seconda stella (20 scudetti).

Ecco quindi come cambia la nuova classifica di Serie A

Quasi impossibile per la Salernitana evitare una retrocessione che sembra oramai scritta. Hellas, Cagliari, Frosinon, Empoli e Sassuolo invece hanno ancora il destino nelle loro mani

30° Serie A, tutti i gol