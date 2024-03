Il Messaggero | Sarri decide il futuro della Lazio

Il futuro è nelle mani di Sarri: a seguito della sfida persa agli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco sono tornate in voga le voci di un possibile addio di Maurizio Sarri, con la società già alla ricerca di altri profili.

Ieri i biancocelesti hanno pubblicato una nota ufficiale in cui si è ribadita la piena fiducia in Maurizio Sarri. Il presidente dei biancocelesti aveva d'altronde già anticipato ieri quali erano le intenzioni:

Io non ho chiamato nessuno né sto pensando a Tudor o Palladino.

C'è un campionato da concludere al meglio, con tanto di semifinale di Coppa Italia per cercare di chiudere al meglio la stagione tentando di portare a casa un trofeo. Lotito non ha nessuna intenzione di esonerare ora il tecnico: se Sarri vorrà andare via, dovrà presentare le dimissioni a fine stagione. Lo aveva specificato anche in conferenza dopo la gara contro il Bayern Monaco. Anche lui condivide il rinnovamento dell'organico: ma sarà ancora lui a guidarlo?

Ci sarà da vedere se verranno presentate delle offerte: per il momento starebbero pensando a Sarri due club: la Fiorentina rimane una destinazione gradita al mister, che si riavvicinerebbe a casa. D'altra parte anche il Napoli potrebbe trasformarsi in una pista concreta qualora non venga confermato Calzona. Nelle ultime giornate della passata stagione i biancocelesti avevano espresso il meglio con 8 vittorie. Quest'anno potrebbero non bastare per raggiungere la Champions League, con il Bologna che si trova ben 11 posti sopra.

Il Messaggero