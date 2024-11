Ranking Uefa, classifica aggiornata: la posizione della Lazio

Ranking Uefa, la posizione della Lazio

Il Ranking UEFA è stato aggiornato dopo le ultime tre giornate delle competizioni europee, con un impatto anche sulla posizione della Lazio. Il pareggio ottenuto dai biancocelesti allo Stadio Olimpico ha influito sulla loro classifica. Prima della sfida contro il Ludogorets, la Lazio occupava il 26° posto con 58 punti, ma ora è scesa al 27° con un totale di 59 punti.

La classifica

La squadra capitolina è stata sorpassata dall'Eintracht Francoforte, attuale capolista dell'Europa League, che ha conquistato una vittoria importante in Danimarca per 1-2. Tra il 23° posto occupato dall’Ajax e il 30° del Siviglia, la competizione è serrata, con ben otto squadre racchiuse in soli 3 punti, rendendo questa fascia del Ranking particolarmente combattuta.