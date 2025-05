De Grandis: "Favorevole a un ritorno di Sarri. Berardi perfetto per lui"

Mentre la Lazio aspetta una risposta definitiva da Maurizio Sarri, si comincia già a delineare l’identità della squadra in caso di un suo ritorno sulla panchina biancoceleste. Il club e l’ambiente si preparano all’eventualità di un "Sarri bis", valutando quali potrebbero essere le scelte tattiche e gli interpreti ideali per un nuovo progetto tecnico nel segno della continuità.

A parlarne è stato il giornalista di SkySport Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Secondo De Grandis, l’eventuale ritorno del tecnico toscano darebbe subito una direzione chiara al progetto biancoceleste, puntando su un’identità di gioco precisa e su giocatori già collaudati con il suo sistema.

Ci rimasi male quando andò via Sarri, sarei favorevole ora a un suo ritorno, anche se non ero molto ottimista perché pensavo che non si fosse lasciato bene con la società. Ma penso che possa abbraccia il progetto giovani della Lazio: sulle percentuali di un suo arrivo per me siamo sopra al 50%. I giocatori perfetti per Sarri sono Zaccagni, che l'ha costruito da ala, Rovella, Guendouzi, Romagnoli, se rinnova, e Castellanos, anche se prenderei un'altra punta. Oltre a questi, anche Berardi sarebbe perfetto. In porta? Secondo me potrebbe tornare da titolare Provedel, nel gioco con i piedi è migliore di Mandas, con cui si può fare una bella plusvalenza.