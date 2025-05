Sarri-Lazio: il contratto proposto dalla società biancoceleste

La Lazio, come riportato dal profilo X di Alfredo Pedullà, ha appena proposto a Maurizio Sarri un contratto per tornare sulla panchina della squadra biancoceleste.

Ecco tutti i dettagli.

Il contratto

Dopo il vertice avvenuto ieri sera, in un ristorante di Parioli, a Roma, tra Fabiani e l'entourage di Sarri, la proposta avanzata dalla Lazio è quella di un contratto triennale - o biennale con opzione - che conta 2,5 milioni di euro, più bonus in base alla qualificazione europea (500 mila per l'Europa League e 1 milione per la Champions). Ovviamente, però, a decidere sul da farsi sarà proprio Maurizio Sarri.

Il post di Pedullà su X