Euro2024 | Spalletti in conferenza stampa: "La Svizzera è una squadra che sta bene in campo. Ecco chi giocherà in difesa"

Nella giornata di domani riprenderanno gli Europei e in programma ci sono due gare: Italia-Svizzera alle ore 18:00 e Germania-Danimarca alle 21:00. Gli Azzurri sono reduci dalla gioia del gol nei minuti finali di Mattia Zaccagni che ha regalato il pass per gli ottavi di finale. Il ct Luciano Spalletti quest'oggi ha presentato il match di domani in conferenza stampa, queste le sue parole.

L'importanza della gara con la Svizzera

Gara che segna una linea in questo Europeo? Non lo so, secondo me noi per rendere evidente ciò abbiamo da fare qualcosa di meglio rispetto a quanto fatto finora. Avevamo questa qualificazione che si sentiva moltissimo, era stato un sorteggio difficile e i calciatori l'hanno un po' subito, come probabilmente l'ho subito anche io. Ora mi aspetto di vederli più sciolti, anche perché la considerazione va subito allo scontro diretto. Non puoi andare a ragionare, a fare calcoli, a fare quelle valutazioni che a volte ti condizionano sulla prestazione, devi per forza agire. Si va al turno successivo se si vince questa partita...

La forza della Svizzera

Yakin è molto bravo, la Svizzera è una squadra che sta bene in campo e ha fatto vedere contro la Germania le sue qualità. Per quello che abbiamo visto e per quella che è la conoscenza diretta, sappiamo che ha qualità e forza. Xhaka è un giocatore importante a livello internazionale. Però sono tutte cose che fanno parte del livello e del calcio che noi possiamo esibire

Spalletti su Scamacca e il reparto offensivo

Lui il gol lo può fare in qualsiasi momento, ha quella qualità e quell'estro, quei guizzi che ti sbranano. Fa più fatica a essere collegato nei comportamenti con la squadra. Gioca domani? E' da vedere, è l'unico dubbio che ho. Però poi ci sono da fare altre valutazioni, ma non ci sarà uno che resterà fuori tra Scamacca e Retegui, danno entrambi grosse soluzioni e c'è solo da capire chi far giocare prima e chi dopo

Chi giocherà in difesa?