Sarà incerto fino al 30 giugno il futuro di Raul Moro, attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio che la scorsa stagione era volato in Spagna in prestito al Real Valladolid. La formula del prestito prevede infatti che il club spagnolo abbia tempo di riscattare il giocatore entro il 30 giugno, per una cifra che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro.

Le parole del direttore sportivo Catoira sul futuro del giocatore

Il direttore sportivo del Real Valladolid Domingo Catoira è intervenuto così ai microfoni di ElDesmarque, a proposito del futuro dell'esterno spagnolo:

"Per Raul Moro decideremo da qui a sabato, perché quei soldi influiranno sul resto del mercato. Ha fatto una stagione eccezionale e ha molto margine di miglioramento sia a medio che a lungo termine, ma abbiamo bisogno di essere sicuri della capacità economica di cui disponiamo nel breve periodo".

I numeri di Raul Moro con il Real Valladolid nella scorsa stagione

L'attaccante spagnolo è reduce da un ottima stagione in Liga 2, dove, con la maglia del Real Valladolid ha confezionato 30 presenze, collezionando due gol e cinque assist. Il giocatore era approdato al club spagnolo la scorsa estate con la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto dalla Lazio. Essendo caduto l'obbligo di riscatto, legato da contratto al numero di presenze del giocatore, il Real Valladolid può scegliere se far valere il suo diritto sul cartellino del giocatore o rispedirlo a Roma.