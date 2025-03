L'ANAC blocca il progetto Lazio per il Flaminio: il Comune deve prima decidere su Roma Nuoto

È di venerdì la notizia degli importanti passi in avanti mossi dal Presidente Lotito per lo Stadio Flaminio, prima con la presentazione del piano economico-finanziario e poi, come scrive oggi La Repubblica, con il dossier sul progetto per riqualificare l'impianto sportivo. Tuttavia, per il buon esito della nuova casa dei tifosi della Lazio dovranno essere superati alcuni ostacoli, infatti come riportato da Radio Roma Sound è arrivata questa mattina in Campidoglio una comunicazione dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in merito al procedimento per lo Stadio Flaminio.

Il provvedimento dell'ANAC

Ebbene sì, secondo quanto riferito da Radio Roma Sound, l'ANAC ha inviato quest'oggi una comunicazione in Campidoglio relativa alla procedura della S.S. Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio in cui precisa alcuni importanti aspetti da seguire. L'ANAC ha avvisato Roma Capitale che estenderà il monitoraggio sulla procedura per lo Stadio Flaminio anche per quel che riguarda il progetto SS Lazio, così come già lo era regolarmente la proposta di Roma Nuoto. Con questo avviso si precisa che il monitoraggio diventa obbligatorio e non più un'assistenza al comune come era stato lasciato intendere quest'estate durante le fasi embrionali del progetto Lazio.

Inoltre, specifica l’Autorità, che Roma Nuoto ha presentato il suo progetto quando era ancora in vigore il vecchio codice degli appalti, pertanto dovrà essere definito il procedimento seguendo quest'ultimo. Nel frattempo, tuttavia, il codice è stato cambiato e la Lazio ha presentato il nuovo progetto riferendosi a questo, pertanto non sarà possibile, come era stato invece annunciato dall’assessore allo Sport Alessandro Onorato, indire una conferenza dei servizi in simultanea: in primo luogo perché quella di Roma Nuoto è già terminata e non c'è di conseguenza possibilità di simultaneità ed in seconda battuta il Comune non potrà a bocce ferme scegliere quale tra i progetti di Lazio e Roma Nuoto meriti l'interesse pubblico, ma dovrà esprimersi esclusivamente sulla proposta di Roma Nuoto. Qualora il Comune di Roma desse l'ok per procedere a Roma Nuoto non ci sarebbero poi possibilità per la Lazio. Nel caso in cui invece non dovesse essere dato loro riscontro positivo: si dovrà seguire il procedimento della Lazio, che però può essere esteso a tutti gli altri procedimenti che arriveranno. In sostanza se in questo periodo verranno presentati nuovi progetti per il Flaminio il progetto S.S. Lazio entrerà in concorrenza con questi.

ANAC ha specificato inoltre che si dovranno pubblicare per intero il progetto della S.S. Lazio e dare 60 giorni di tempo ai concorrenti per presentare altri disegni. Infine, il Comune dovrà poi pubblicare tutte le altre proposte entro 15 giorni e consegnare tutto il dossier della Lazio all'ANAC.

