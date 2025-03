Bologna-Lazio del 16 marzo sarà l'ultima partita in programma prima della sosta per le Nazionali. L'Italia ad esempio avrà un doppio incontro con la Germania per decretare chi approderà alle semifinali di Uefa Nations League e molte federazioni stanno già iniziando a diramare i propri convocati in vista degli impegni internazionali.

Mandas convocato dalla Grecia

Ebbene sì, la federazione ellenica ha poc'anzi diramato la lista dei convocati, che sfideranno la Scozia in Nations League. Il CT della Grecia, Ivan Jovanovic, per difendere i pali oltre a Vlachodimos e Tzolakis ha chiamato anche il portiere biancoceleste Christos Mandas, ormai entrato in maniera fissa nel giro della Nazionale greca.

Il portiere greco in questa stagione ha difeso i pali della Lazio sin qui per 10 volte tra Serie A, Europa League e Coppa Italia ottenendo tre clean sheet. La scorsa settimana inoltre è stato rinnovato il suo contratto con la Prima Squadra della Capitale per un ulteriore anno (fino al 2029) con adeguamento.

Le convocazioni della Grecia