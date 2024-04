Corsa all'Europa, il calendario delle squadre coinvolte

Con la vittoria casalinga arrivata venerdì contro la Salernitana di Colantuono la Lazio ha toccato quota 49 punti, recuperando due punti sul Napoli, con i partenopei fermati al Maradona dal Frosinone di Di Francesco. In questo momento il Bologna quarto in classifica è a quota 59 punti, con la Roma dietro a 55 in attesa di disputare gli ultimi venti minuti di match contro l'Udinese. Subito dopo l'Atalanta a quota 51, rimontata ieri sera dall'Hellas Verona, seguita da Lazio e Napoli a 49: inseguono decisamente più staccate Torino e Fiorentina, a quota 45 e 44. In uno scenario in cui Roma e Atalanta sono impegnate in Europa, il calendario a disposizione della Lazio potrebbe rappresentare uno slancio da qui a fine stagione: dopo l'annuncio ufficiale di Felipe Anderson, si allunga la lista dei partenti, e una qualificazione europea potrebbe facilitare la rivoluzione estiva.

Gli impegni delle squadre coinvolte

In questa prospettiva, questo è il calendario delle sette squadre coinvolte nella lotta per un posto all'Europa (in maiuscolo le sfide da giocare in casa).

Iniziando con il Bologna, al momento la prima della classe in questa lotta, gli emiliani affronteranno Roma, UDINESE, Torino, Napoli, JUVENTUS e Genoa. Degli appuntamenti a dir poco insidiosi per Zirkzee e compagni, reduci da due 0-0 consecutivi nelle sfide con Frosinone e Monza.

Subito dopo la Roma di De Rossi, che in attesa di disputare i minuti finali della sfida con l'Udinese, sarà la squadra coinvolta in più scontri diretti da qui al termine della stagione, affrontando BOLOGNA, Napoli, JUVENTUS, Atalanta, GENOA ed Empoli.

Ad inseguire l'Atalanta di Gasperini che oltre alla possibilità di accedere alla prossima edizione della Champions League, prosegue il suo sogno europeo, dopo il 3-0 ottenuto ad Anfield nell'andata disputata contro il Liverpool. Per gli orobici, il calendario recita Monza, EMPOLI, Salernitana, ROMA, Lecce e TORINO.

Il calendario della Lazio

Continuando con i biancocelesti, la Lazio sarà impegnata contro Genoa, HELLAS VERONA, Monza, EMPOLI, Inter e SASSUOLO, per degli impegni che eccetto la sfida di Milano, mette Castellanos e compagni nelle condizioni di cercare un finale di stagione più che positivo, che possa consentire al gruppo di giocare in Europa già dalla prossima stagione.

A quota 49 assieme alla Lazio c'è il Napoli, che dopo l'eliminazione per mano del Barcellona, fatica a ritrovare continuità in campionato. Per i partenopei tutto pronto per le sfide con Empoli, ROMA, Udinese, BOLOGNA, Fiorentina e LECCE.

Più staccate invece Fiorentina e Torino, con i viola ancora impegnati in Coppa Italia e Conference League. Per la squadra di Italiano il calendario prevede le sfide Salernitana, SASSUOLO, Verona, MONZA, NAPOLI e Cagliari; i granata saranno invece impegnati con FROSINONE, Inter, BOLOGNA, Hellas Verona, MILAN e Atalanta.